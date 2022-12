Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden (Wohra): Einbrecher stehlen Zigaretten im Wert von 15 000 Euro

Korbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Tankstelle in der Grüsener Straße in Gemünden (Wohra) eingebrochen und haben Zigaretten im Gesamtwert von 15000 Euro gestohlen. Die Einbrecher hebelten eine Eingangstür zum Verkaufsraum auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Nach jetzigem Ermittlungsstand flohen die Täter im Anschluss an die Tat mit einem silbernen Auto der Marke Citroën. Durch das aufhebeln der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631 9710 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell