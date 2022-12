Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Brand in Dachgeschoss

Korbach (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in der Elshäuser Straße in Bad Wildungen zum einem Brand in einem Wohnhaus. Die Brandurasche ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird die Brandstelle nach den Löscharbeiten untersuchen. Durch den Brand ist das gesamte Mehrfamilienhaus unbewohnbar geworden. Die Bewohner kommen bei Freunden oder Notunterkünfte der Stadt Bad Wildungen unter. Zwei Bewohner sind mit Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden liegt bei etwa 100 000 Euro.

Manuel Luxenburger

Polizeihauptkommissar

