POL-KB: Waldeck: Mehrere Einbrüche in Autos

Korbach (ots)

Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheiben mehrerer geparkter Autos ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Einbrecher waren auf Bargeld und technische Geräte aus.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in den Waldecker Stadtteilen Sachsenhausen und Nieder-Werbe zu bislang sechs gemeldeten Einbrüchen in Autos. Die Täter öffneten die Fahrzeuge teils gewaltsam durch einschlagen einer Seitenscheibe und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen und Bargeld. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 1200 Euro. In zwei Fällen stahlen die Einbrecher Bargeld in niedriger Höhe und ein Navigationsgerät.

Verhaltenshinweise der Polizei: Verschließen Sie Ihre geparkten Fahrzeuge und lassen Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld im Innenraum liegen. Ihr Auto ist kein Tresor auf vier Rädern!

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Korbach Tel.: 05631 9710 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell