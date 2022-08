Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - 58-jähriger Fußgänger schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Rheinstetten-Mörsch (ots)

Ein alkoholisierter 58-Jähriger war am Sonntagmorgen gegen 07.45 Uhr zu Fuß an der Einmündung der Marie-Curie-Straße/Erschließungsstraße, unweit der S-Bahn-Haltestelle "Mörsch - Am Hang" unterwegs und wurde schwer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes zufolge wurde der Mann möglicherweise Opfer eines Verkehrsunfalls. Demnach sei er von einem dunklen Kleinwagen angefahren worden, wobei der Fußgänger diverse Rippenbrüche und einen Schlüsselbeinbruch davongetragen habe. Der 58-Jährige kam unter Einsatz eines Rettungsteams mit Notarzt in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Über den Pkw oder einen Fahrzeugführer konnten bislang keinerlei Erkenntnisse erlangt werden.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 0721 944840 mit dem zuständigen Autobahnpolizeirevier Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell