POL-IZ: 220712.2 Sommerland: Kanudiebe von der Polizei gestellt

Friedrichsgabekoog (ots) - Am Montag um 17:30Uhr führte ein Anwohner der Koogstraße Abbrucharbeiten an seiner Garage durch. Hierbei stürzte eine Wand ein und verletzte den 54jährigen an Hüfte und Beinen. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und transportierten ihn in das WKK Heide. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe ...

