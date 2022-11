Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Schaufenster mit Farbe beschmiert und eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22.11. bis 23.11.) mehrere Fenster eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Dr.-Born-Straße in Bad Wildungen mit Farbe beschmiert und einzelne Fenster eingeschlagen. Außerdem haben die Täter ein Auto mit Farbe beschmiert, dass in der Hauseinfahrt geparkt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen 05621 7090-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell