Polizei Korbach

POL-KB: Willingen: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23.11. bis 24.11.) in das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Willingen in der Schwalefelder Straße eingebrochen und haben verschiedene feuerwehrtechnische Geräte und Werkzeuge aus den Einsatzfahrzeugen gestohlen. Die gestohlenen Geräte haben einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Täter hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und gelangten so in die Fahrzeughalle.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Korbach Tel.: 05631 971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeihauptkommissar

