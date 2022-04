POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, L671/ Mutmaßlicher Motorradfahrer lässt beschädigte Maschine zurück und taucht im Krankenhaus auf

Coesfeld (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster Am Dienstagabend (26.04.2022, 23:30 Uhr) hat ein Nachbar in einer Wohnung in Buldern zwei leblose Personen gefunden und die Polizei verständigt. Zuvor hatte der Zeuge bemerkt, dass die Wohnungstür der Familie in dem Mehrfamilienhaus offen stand ...

mehr