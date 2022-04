Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Drittes Netzwerktreffen Wildunfallprävention

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Jeder dritte Verkehrsunfall im Landkreis Coesfeld ist ein Wildunfall. Gerade in der jetzigen Jahreszeit, wo der Berufsverkehr vorrangig in der Dämmerung unterwegs ist, nimmt die Polizei im Kreis Coesfeld jeden Tag mehrere Unfälle unter Wildbeteiligung auf. "1516 Wildunfälle mit sechs leicht und zwei Schwerverletzten im letzten Jahr können wir nicht akzeptieren", sagt Polizeidirektor Thomas Eder von der Polizei Coesfeld.

Wildunfälle haben viele Ursachen. Erfolgversprechend ist für Eder nur ein Ansatz, der die Jägerschaft, die Landwirtschaft, die Straßenbaulastträger, die Forstwirtschaft, die Straßenverkehrs- und die Jagdbehörde sowie Akteure für den Naturschutz zur Verhaltensprävention für Verkehrsteilnehmer einbindet.

Am Dienstag trafen sich die Netzwerkpartner zu ihrem dritten Treffen im Kreishaus in Coesfeld. "Das Netzwerk arbeitet sehr gut. Jeder hat das Thema in seinem Bereich etabliert und arbeitet mit seinen Möglichkeiten an einer Verbesserung", zeigt sich Eder zufrieden. Exemplarisch für die erfolgreiche Arbeit steht die bevorstehende Aufstellung besonders auffälliger Wildwechselschilder an drei besonders belasteten Straßenabschnitten, die Geschwindigkeitskontrollen der Polizei an Wildwechselstellen, die Bestandskontrolle durch die Jägerschaft und die Einbeziehung der Wildunfälle als ein Kriterium bei der umweltgerechten Gestaltung der Landschaft. Bei Ausgleichsmaßnahme können Flächen so gestaltet werden, dass Wildtiere von der Fahrbahn weggelockt werden. "Wildunfallbekämpfung ist kein Sprint, sondern Marathon", sagt Eder und kündigte das nächste Netzwerktreffen für den Herbst an.

Grundlage der Arbeit ist die von der Polizei erstellte Wildunfallkarte. Sie ist öffentlich einsehbar und über die Homepage der Polizei Coesfeld verlinkt. Jeder Verkehrsteilnehmer kann auf der Karte sein persönliches Risiko auf seinen regelmäßigen Wegstrecken mit einem Wildtier zu verunglücken erkennen. "Es passiert jederzeit und überall im Kreis Coesfeld", appelliert Eder an die Verkehrsteilnehmer mit angemessener Geschwindigkeit zu fahren. Hier finden sie den Link zur Wildunfallkarte: https://kvc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/85c72260c45847d999b2802fe0fd6a85

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell