Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Aurich/Schirum - Drei Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Auf der B72 in Upgant-Schott kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 8 Uhr ein 27-jähriger VW-Fahrer in Upgant-Schott auf dem Siegelsumer Moorweg in Fahrtrichtung Norden und kam während eines Überholvorgangs nach links von der Fahrbahn ab. Er landete in einem Graben, blieb aber augenscheinlich unverletzt. Am Pkw und an der Berme entstand Sachschaden. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten waren gegen 9 Uhr beendet.

Auf der Leerer Landstraße (B 72) in Schirum hat sich am Montagmorgen ein Unfall ereignet. Gegen 7.30 Uhr war nach ersten Erkenntnissen ein 23-jähriger Audi-Fahrer auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Aurich unterwegs, als er auf Höhe Haaslandsweg auf einen vorausfahrenden Ford auffuhr. Der Audi geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Der 20-jährige Ford-Fahrer, seine 16-jährige Beifahrerin und die 28-jährige Mercedes-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Audi und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell