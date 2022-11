Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus geparktem Wagen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: zwischen 07.11.2022, 20.00 Uhr, und 08.11.2022, 08.00 Uhr;

Bargeld hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in Gronau aus einem parkenden Auto gestohlen. Das Geschehen spielte sich auf einem Parkplatz eines Wohnhauses an der Enscheder Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell