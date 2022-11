Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Seitenscheibe an Fahrzeug beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Don-Bosco-Straße;

Tatzeit: zwischen 07.11.2022, 19.15 Uhr, und 08.11.2022, 07.30 Uhr;

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag in Bocholt die Seitenscheibe eines parkenden Wagens eingeschlagen. Der Tatort liegt an der Don-Bosco-Straße, wo das beschädigte Fahrzeug vor einem Wohnhaus gestanden hatte. Zu einem Diebstahl aus dem Inneren des Autos kam es nicht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell