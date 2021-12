Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Streit in Gladbacher Innenstadt eskaliert - 29-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

An einer Bushaltestelle an der Hindenburgstraße, unweit der Kreuzung Bismarckstraße, ist es am Samstagnachmittag, 4. Dezember, gegen 17.15 Uhr zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen, bei der ein 29-Jähriger schwere Verletzungen erlitten hat. Die Polizei war mit mehreren Streifenteams im Einsatz und hat zwei tatverdächtige Männer im Alter von 21 und 54 Jahren festgenommen.

Laut Zeugenangaben waren die drei Männer zuvor als Fahrgäste in einem Linienbus unterwegs gewesen und während der Fahrt in Streit geraten. An einer Haltestelle an der Hindenburgstraße verließen alle drei den Bus. Dort sei ihr Konflikt eskaliert: Der 21-jährige Tatverdächtige habe dem 29-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand Verletzungen zugefügt. Als Polizeibeamte bereits vor Ort waren, schlug der 54-Jährige den 21-Jährigen gegen den Kopf.

Die Polizei stellte die beiden Tatverdächtigen und nahm sie vorläufig fest.

Den 29-Jährigen brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Er hatte mehrere zum Teil blutende Verletzungen davongetragen, die eine stationäre Behandlung erforderlich machten. Lebensgefahr besteht nicht.

Im Polizeigewahrsam leistete der festgenommene 21-Jährige Widerstand und griff einen der Polizeibeamten an. Der 32-jährige Beamte erlitt hierbei eine Verletzung und war anschließend nicht mehr dienstfähig.

Die Ermittlungen der Polizei zum Sachverhalt dauern an. Noch nicht erfasste Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

