Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Von der Fahrbahn abgekommen

Groß Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, Hadenbrok;

Unfallzeit: 07.11.2022, 12.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Montag in Groß Reken bei einem Unfall erlitten. Der 83-Jährige war gegen 12.30 Uhr auf der Straße Hadenbrok in Richtung Hochmoor unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Stadtlohner kam in ein Krankenhaus; es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell