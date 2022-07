Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Hertener Straße/Westerholter Straße hat es am Montagnachmittag einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Eine 87-jährige Frau aus Herten wurden leicht verletzt. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 64-jähriger Autofahrer aus Herten gegen 15.40 Uhr von der Hertener Straße nach rechts auf die Westerholter Straße abbiegen und geriet dabei in den Gegenverkehr. Er stieß frontal gegen die 87-jährige Autofahrerin und kollidierte außerdem mit einem weiteren Fahrzeug, das ebenfalls vor der Ampel stand. Der 64-Jährige sowie der 44-Jährige, der in dem dritten beteiligten Fahrzeug saß, blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell