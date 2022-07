Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall an der Scharnhölzstraße flüchtete ein blauer Wagen in unbekannte Richtung und hinterließ einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro an einem geparkten Auto. Am Sonntagabend (21.30 Uhr) hörte ein Nachbar einen lauten Knall und sah nach: Er erkannte einen frischen Unfallschaden an dem geparkten Fiat Doblo seines Nachbarn und ein blaues Auto, das sich in absteigender Fahrtrichtung entfernte. Er informierte sofort seinen Nachbarn und die Polizei. Die Kollegen nahmen den Unfall auf und stellten Fahrzeugteile, die auf der Straße lagen, sicher. Diese stammen vermutlich von dem Verursacherfahrzeug. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

