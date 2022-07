Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Wartburgstraße wurde in der Nacht auf Samstag, zwischen Mitternacht und 8.30 Uhr, bei einem Tennisclub eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster zu einem Trainerraum auf, um herein zu kommen. Gestohlen wurden Bekleidung. Der Versuch, noch einen Verkaufsstand aufzubrechen, scheiterte.

Auf der Dortmunder Straße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten unter anderem eine Kasse auf, die aber leer war. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag sind unbekannte Täter bei einem Raumausstater auf dem Biesenkamp eingebrochen. Gestohlen wurden ein Handy und Bargeld.

Auf dem Münsterplatz wurde am frühen Montagmorgen in eine Arztpraxis eingebrochen. Als die unbekannten Täter gegen 3 Uhr an der Tür hebelten, ging der Alarm los. Daraufhin liefen die Täter davon. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Dorsten:

Am Jahnplatz sind unbekannte Täter in ein Vereinsheim eingebrochen. Die Täter hebelten die Kellertür auf und durchsuchten die Räume. Gestohlen wurde ein Fernseher. Der Einbruch passierte zwischen kurz nach Mitternacht am Freitag und Freitagmittag.

Gladbeck:

Auf der Schützenstraße wurde zwischen Freitagmittag und Freitagabend in eine Etagenwohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohungstür auf und durchsuchten dann die Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Zwischen Freitagmittag und Freitagabend wurde ebenfalls in eine Wohnung auf der Horster Straße eingebrochen. Nachdem die Wohnungstür aufgehebelt war, wurden die Zimmer durchsucht. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Herten:

Bei einem Einbruch auf dem Ahrntaler Weg haben unbekannte Täter Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und durchsuchten dann das Wohnhaus. Der Einbruch wurde am Sonntagmachmittag festgestellt, die Tat selbst kann schon ein paar Tage zurückliegen. Die Polizei sucht Zeugen, die seit vergangenem Dienstagabend (19.07.) etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Recklinghausen:

Auf der Röntgenstraße wurde in der Nacht auf Montag in ein Kiosk eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen die Glastür ein, woraufhin der Alarm losging. Die Täter erbeuteten Bargeld aus der Kasse - und nahmen vermutlich noch andere Waren aus dem Kiosk mit. Der Einbruch passierte gegen 2 Uhr in der Nacht.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell