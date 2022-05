Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt ++++ Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Cuxhaven (ots)

Geestland-Langen. Am 12.05.2022 ereignete sich gegen 19:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Langen. Eine 40-Jährige aus Geestland wollte mit ihrem VW Touran vom Parkplatz des Schulzentrums nach rechts auf den Nordeschweg in Richtung Sieverner Straße einfahren. Hierbei übersah sie eine Pedelec-Fahrerin. Die 75-Jährige, ebenfalls aus Geestland, war auf dem Radweg, der hier für beide Richtungen freigegeben ist, in Richtung Alter Postweg Ost unterwegs. Die Seniorin wurde vom Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Am 12.05.2022 führten Beamte des Polizeikommissariats Geestland eine Geschwindigkeitsmessung in der Lamstedter Straße in Lintig durch. Ein 62-Jähriger aus dem Landkreis Stade geriet gegen 16:00 Uhr mit seinem Ford Transit in die Kontrolle, da er 21 km/h zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde folglich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde noch ein geringe Menge an Betäubungsmitteln im Pkw vorgefunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet

Gegen 17:50 Uhr führten Beamte des Hauptzollamtes Bremen eine Kontrolle auf dem Autobahnparkplatz Nesse-Ost (Fahrtrichtung Cuxhaven) durch. Gegen 17:50 Uhr wurde der BMW eines 31-Jährigen aus Loxstedt überprüft. Da bei dem Fahrzeugführer der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel bestand, wurden Beamte des Polizeikommissariats Geestland hinzugezogen. Durch einen Vortest wurde der Verdacht bestätigt. Es folgten eine Blutentnahme und eine Untersagung der Weiterfahrt. Entsprechende Verfahren wurden auch hier eingeleitet.

