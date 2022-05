Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrswacht Stadt Cuxhaven e.V. startet mit dem Kooperationspartner Polizei das Seminar "Fit mit dem Pedelec"

Cuxhaven (ots)

Am 20.05. und am 03.06.2022 finden auf dem Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht Cuxhaven die ersten Seminare "Fit mit dem Pedelec" statt. Es sind nicht nur Senioren herzlich willkommen, sondern alle Interessierten. Neben etwas Theorie werden die verschiedenen Pedelec-Formen vorgestellt, sowie die Besonderheiten des Pedelec-Fahrens in Theorie und anschließend besonders in der Praxis.

Als Partner vor Ort wird neben Manfred Frank auch das junge cuxhavener Unternehmen "Küstenrad und Lastensegler" präsent sein, von letzterem werden verschiedene Pedelecs aus dem aktuellen Sortiment vorgestellt und können Probe gefahren werden. Diese ersten Seminare werden kostenlos angeboten.

Anmeldungen über info@verkehrswacht-cuxhaven.de oder 04721-573-363 (vormittags) DAUER - ca. 4 Stunden TEILNEHMERZAHL - ca. 8 Personen pro Veranstaltung

