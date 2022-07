POL-RE: Haltern am See: Holzstapel angezündet - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Nach einem Spielhallenüberfall am Freitagabend auf der Karlstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei maskierte Männer waren um kurz vor Mitternacht, gegen 23.50 Uhr, in die Spielhalle gekommen, bedrohten die 40-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und verlangten Bargeld. Anschließend liefen sie mit der Beute, die sie in eine schwarze Tasche gepackt hatten, in Richtung Hochlarmarkstraße ...

