POL-RE: Waltrop: Alleinunfall - Mann schwer verletzt, Verdacht auf Alkohol

Recklinghausen (ots)

Ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel zog sich am Sonntag, gegen 20.20 Uhr, schwere Verletzungen zu, als er auf der Ickerner Straße/ Ecke Am Rapensweg plötzlich stürzte. Er fuhr mit seinem Fahrrad auf dem östlichen Gehweg der Ickerner Straße in Richtung Süden. Als er dann von dem Bürgersteig auf die Straße fuhr, stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden. Ein unbeteiligter Autofahrer leistete noch Erste-Hilfe, bevor der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde. Da sich vor Ort erste Erkenntnisse auf den Konsum von Alkohol ergaben, wurde dem Mann im Krankenhaus noch eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

