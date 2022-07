Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen in Marl, Recklinghäuser Straße

Langehegge am 24.07.2022, gegen 06:30 Uhr

Recklinghausen (ots)

Zum genannten Zeitpunkt befuhr eine 37 Jahre alte Frau aus Marl mit ihrem Pkw die Recklinghäuser Straße aus Recklinghausen kommend in Richtung Marl. In Höhe der Straße Langehegge fuhr sie von hinten auf einen Elektroscooter auf, welcher mit zwei Personen besetzt, auf dem rechten Seitenstreifen fuhr. Die beiden Nutzer dieses Scooter, eine 29 Jahre alte Frau und ein 27 Jahre alter Mann aus Marl, wurden durch den Aufprall des Pkw und den anschließenden Sturz schwer verletzt. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshub-schrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Die Recklinghäuser Straße wurde für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

