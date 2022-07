POL-RE: Marl/ Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Zwischen Donnerstagvormittag und Freitagmorgen hat es an der Straße Wiedau eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein grauer Seat Ateca, der am Straßenrand stand, am Heck beschädigt. Der Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu ...

