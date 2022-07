Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Zwischen Donnerstagvormittag und Freitagmorgen hat es an der Straße Wiedau eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein grauer Seat Ateca, der am Straßenrand stand, am Heck beschädigt. Der Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu melden.

Datteln:

Auf dem Parkplatz des St. Vincenz-Krankenhauses an der Rottstraße wurde ein grauer VW Passat angefahren und beschädigt - offenbar sogar von zwei unterschiedlichen Verursachern. In beiden Fällen wurde die Beschädigung nicht gemeldet. Der Passat parkte mehrere Tage dort - zwischen dem 12. Juli (Dienstag) und gestern Mittag (21. Juli) wurde das Auto ein Mal an der rechten Seite und ein Mal am Heck beschädigt. Auf rund 3.000 Euro wird der Schaden aktuell geschätzt. Wer Hinweise zu der bzw. zu den Unfallfluchten machen kann, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Dorsten:

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die heute Morgen auf der Freiheitsstraße eine Unfallflucht begangen haben soll. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die Frau gegen 8.50 Uhr einen geparkten grauen Opel Corsa beschädigte - und danach weiterfuhr. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Das Verursacher-Auto hatte ein RE-Kennzeichen und war dunkel. Die Fahrerin wurde als 25 bis 30 Jahre alt beschrieben, außerdem hatte sich offenbar dunkle Haare. Die Frau selbst oder Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei (Tel. 0800/2361 111) zu melden.

