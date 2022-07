POL-RE: Marl: Tatverdächtige nach Raub auf Zeitungsboten festgenommen

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Auf der Straße Plankenschemm wurde am Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch geklärt. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Castrop-Rauxel: In der Nacht auf Donnerstag wollten unbekannte Täter beim Golfclub an der Dortmunder ...

mehr