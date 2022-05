Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflüchtiger verletzt Radfahrerin - Zeugen gesucht!

Koblenz (ots)

Am Montagmorgen, den 30.05.2022 kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Saarplatzkreisverkehr in Koblenz. Die 33-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Kreisverkehr von der Europabrücke kommend. Im Kreisel wurde sie von einem weißen Pkw, mutmaßlich einem Kastenwagen, überholt. Dieser bog vor der Radfahrerin nach rechts in die Moselweißer Straße in Fahrtrichtung Rauental ab. Bei dem Abbiegevorgang touchierte er die 33-Jährige mit dem Fahrzeugheck. Sie stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich am Arm.

Der Pkw entfernte sich danach, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Die Polizei Koblenz sucht Zeugen den Verkehrsunfalls, die Angaben zu dem flüchtenden Pkw machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261-103-2510.

