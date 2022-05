POL-PPKO: Lahnstein - Angebliche Bedrohungslage in Lahnstein

Koblenz (ots) - Am Sonntag, den 29.05.2022 gegen 20:30 Uhr saß der 39-jährige Geschädigte auf seinem Balkon Im Teichert in Koblenz, als er plötzlich zwei männliche Jugendliche mit seinem Fahrrad vorbeifahren sah. Gemeinsam mit einem Freund nahm er die Verfolgung der Diebe in Richtung Pfaffendorfer Brücke auf. Auch die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz hefteten sich nach Mitteilung an die Fersen der Beschuldigten. ...

