POL-PPKO: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Kruft und Ulmen (ots) - Zunächst wurde gegen 02:20 Uhr ein GAA Alarm in Kruft bei der dortigen Sparkasse gemeldet. Nur 40 Minuten später wurde in Ulmen ebenfalls eine GAA Sprengung mitgeteilt. Flüchtig bei beiden Tatorten war ein dunkler Audi, hochmotorisiert, der in Richtung Autobahn fuhr. Die Polizei ist mit starken Kräften in der Fahndung. An der Sparkasse in ...

