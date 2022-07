Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zusammenstoß an Bundesstraßen-Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Henrichenburger Straße/Römerstraße sind am Donnerstagabend zwei Autofahrer zusammengestoßen. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, außerdem entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 23-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel gegen 21.10 Uhr von der Römerstraße nach links auf die Henrichenburger Straße/B235 abbiegen. Gleichzeitig bog ein 29-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel aus der entgegengesetzten Richtung der Römerstraße nach rechts auf die Henrichenburger Straße ab. Beide wollten weiter in Richtung Habinghorster Straße fahren. Die beiden Fahrer benötigten nach dem Unfall keine ärztliche Versorgung, der 18-jährige Beifahrer des 23-Jährigen kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

