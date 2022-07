POL-RE: Bottrop/Castrop-Rauxel: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots) - Eine 63-jährige Autofahrerin aus Marl wollte am Mittwochnachmittag, gegen 17:00 Uhr, von der Rappaportstraße aus in die Bergstraße einbiegen. Gleichzeitig wollte ein 10-jähriger Junge aus Marl die Bergstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Das Kind musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Außerdem entstand bei dem Unfall 1.000 Euro Sachschaden. Die ...

mehr