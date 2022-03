Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220322 - 0313 Frankfurt-Innenstadt: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(la) Ein 32-jähriger Mann hielt sich am Montag, den 21. März 2022, gegen 13:30 Uhr, in der Frankfurter Innenstadt an der Hauptwache auf. Dort wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, der nach einer Bahnverbindung fragte. Während der Unterhaltung habe ihn ein Mann angerempelt. Kurz nachdem beide Personen weg waren bemerkte er, dass ihm seine Geldbörse mit circa 1.000 Euro Bargeld, seine taiwanesische ID-Karte sowie eine Kreditkarte fehlten. Kurze Zeit später erhielt er eine Benachrichtigung seiner Bank, dass mit der entwendeten Karte mehrere von ihm nicht autorisierte Abbuchungen getätigt worden seien.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Circa 25 Jahre, etwa 170 cm groß, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit einer blauen Daunenjacke und einer dunklen Hose.

2. Täter: Nordafrikanisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10100 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

