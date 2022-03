Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220321 - 0311 Frankfurt-Eckenheim: Trunkenheitsfahrt endet in Ausnüchterungszelle

Frankfurt (ots)

(la) Am Montag, den 21. März 2022, um 03:52 Uhr, meldete sich ein Zeuge telefonisch beim Notruf der Polizei. Er schilderte, dass er in seinem Auto ein Fahrzeug verfolge, dass mit teilweise über 80 km/h durch die Stadt fahre. Die Fahrzeugführerin fahre in Schlangenlinien, bremse grundlos abrupt ab und fahre dann wider schnell an. Im Verlauf der Fahrt sei die Fahrerin am Dornbusch über eine Verkehrsinsel gefahren, dabei seien sowohl ihr linker Vorder- als auch Hinterreifen geplatzt. Dies habe sie zunächst aber nicht an der Weiterfahrt gehindert. Das Fahrzeug kam final erst auf Höhe der Bundesbank, in der Wilhelm-Epstein-Straße, zum Stehen.

Dort konnte die nun hinzugekommene Polizeistreife die Fahrzeugführerin antreffen. Die Fahrerin zeigte sich unkooperativ und wollte sich der Kontrolle mehrfach erfolglos durch Weglaufen entziehen, sodass ihr die Beamten Handfesseln anlegen mussten. Dies ließ sie jedoch nicht kooperativer werden, sondern das Gegenteil war der Fall. Die Frau schlug während der Fesselung um sich und beschimpfte und beleidigte die Beamten.

Die Polizisten nahmen die 43-Jährige Frau mit zur Dienststelle, wo sie zunächst Blut abgenommen bekam und sich dann in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen konnte. Am nächsten Morgen zeigte sie sich im Beisein einer Richterin freundlicher und zur Mitwirkung bereit, sodass sie entlassen wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell