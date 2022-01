Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher durchwühlen Wohnung - Bewohner zur Tatzeit im Nebenzimmer

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (19.01.) gegen 10:45 Uhr alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Vürfels im Stadtteil Lustheide die Polizei, da sie gerade einen Einbruch in ihre Privatwohnung festgestellt hatten.

Laut Angaben des Ehepaares befanden sie sich zur Tatzeit im Wohnzimmer der Wohnung, während die Terrassentür im Nebenraum auf Kipp stand. Als plötzlich ein Bewegungsmelder der Diele aktiviert wurde, fanden die Bewohner beim Nachschauen die durchwühlte Wohnung vor. Die Einbrecher waren zu diesem Zeitpunkt bereits wieder verschwunden.

Wie die Polizei feststellte, verschafften sich die unbekannten Täter vermutlich mittels Werkzeug über die Terrassentür Zutritt zur Wohnung, durchsuchten die Diele und das Schlafzimmer und entwendeten eine schwarze Ledertasche sowie eine schwarze Geldbörse mit persönlichen Ausweisdokumenten des Ehepaares.

Wegen möglicher Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell