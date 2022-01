Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Fußgängerin wird von Pkw erfasst und schwer verletzt

Wermelskirchen (ots)

Am Mittwoch (19.01.) gegen 17:45 Uhr ereignete sich in der Straße Neuenhöhe (B 51) ein Verkehrsunfall zwischen einer 61-jährigen Fußgängerin und einer 33-jährigen Pkw-Fahrerin aus Wermelskirchen.

Die 33-jährige Fahrerin eines VW befand sich zunächst in der Straße Elbringhause an einer roten Ampel und beabsichtigte, bei Grünlicht über die Kreuzung nach links in die Straße Neuenhöhe in Fahrtrichtung Wermelskirchen abzubiegen.

Beim Abbiegevorgang bemerkte sie die 61-jährige Fußgängerin, die gerade im Bereich der Fußgängerfurt die Fahrbahn überquerte, möglicherweise aufgrund der Dunkelheit und der schlechten Witterung zu spät und konnte den Zusammenstoß trotz eines Bremsmanövers nicht mehr verhindern.

Die Fußgängerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagens zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach vorläufiger Einschätzung bestand keine Lebensgefahr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle rund eine Stunde gesperrt. (ch)

