Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Am 18.11.2021 um 16.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Goethestraße in Oberroßla. Eine 71jährige Fahrerin versuchte mit ihrem Opel links auf die B87 einzufahren und übersah eine 35jährige Fahrerin mit ihrem Renault. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 16.000,00 Euro.

