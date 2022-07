Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dordrechtring/Kurt-Schumacher-Allee sind heute Mittag zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Eine 17-jährige Fahrschülerin und eine 41-jährige Frau aus Recklinghausen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, nachdem sie gegen 12 Uhr an der Kreuzung zusammengestoßen waren. Der Fahrschullehrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern noch an. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war vorübergehend gesperrt.

