Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auto fährt in Linienbus, mehrere Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Bereits am Mittwochmittag kam es an der Kreuzung Moldaustraße, Ecke Gildestraße, zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Linienbusses. Hierbei wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer wollte um 11:45 Uhr mit seinem Volkswagen von der Gildestraße in die Moldaustraße einbiegen. Hierbei übersah er offenbar den bereits auf der Moldaustraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Bus der Linie 73. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurden sowohl der Fahrer und die Beifahrerin des Pkws, als auch der Busfahrer und ein Fahrgast im Bus leicht verletzt. Während die Pkw-Insassen mit dem Krankenwagen vorsorglich in eine Klinik eingeliefert wurden, suchten die beiden anderen Verletzten selbstständig einen Arzt auf.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich am Pkw auf circa 20.000 Euro und am Linienbus auf circa 40.000 Euro.

Stephan Arheidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell