Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwelbrand in Mehrfamilienhaus in der Werderstraße

Karlsruhe (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Südstadt offenbar zu einem Schwelbrand im Bereich des Hausdaches. Verletzt wurde durch den Brand offenbar niemand, ein Feuerwehrmann erlitt im Zuge der Löscharbeiten allerdings leichte Verletzungen durch einen Sturz. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an.

Gegen 14:45 Uhr meldeten Anwohner, dass Rauch aus dem Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in der Werderstraße dringt. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind seither mit starken Kräften vor Ort. Das betreffende Gebäude sowie sicherheitshalber auch die angrenzenden Häuser wurden evakuiert.

Ein Übergreifen des Brandes auf die benachbarten Gebäude konnte von der Feuerwehr bislang verhindert werden, jedoch dauern die Löscharbeiten weiter an. Teilweise muss das Dach abgedeckt werden, um an die Brandherde zu gelangen.

Entsprechend kann der Sachschaden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Wohnungen im 2. OG sowie im Dachgeschoss sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Für die betroffenen Anwohner wurden über die Stadt Karlsruhe Notunterkünfte organisiert.

Zur Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Eine Untersuchung des Brandortes kann voraussichtlich erst im Laufe des morgigen Tages erfolgen.

Florian Herr, Pressestelle

