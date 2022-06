POL-NOM: E-Bike in Sudheim entwendet

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Hollenstedter Weg; Freitag, 10.06.2022, 16:30 Uhr - Sonntag, 12.06.2022, 17:00 Uhr NORTHEIM (TH) Am Wochenende ist es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude im Hollenstedter Weg in Northeim gekommen. Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitagnachmittag, 10.06.2022, 16:30 Uhr bis Sonntagnachmittag, 12.06.2022, 17:00 Uhr, die Tür eines Bürocontainers auf und entwendeten ...

