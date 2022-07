POL-RE: Dorsten: Radfahrerin am Kreisverkehr erfasst - Frau schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Nach einem Unfall an der Scharnhölzstraße flüchtete ein blauer Wagen in unbekannte Richtung und hinterließ einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro an einem geparkten Auto. Am Sonntagabend (21.30 Uhr) hörte ein Nachbar einen lauten Knall und sah nach: Er erkannte einen frischen Unfallschaden an dem geparkten Fiat Doblo seines Nachbarn und ein blaues Auto, das sich in absteigender Fahrtrichtung ...

