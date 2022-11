Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Räder verhaken sich beim Überholen

Radfahrende stürzen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Theodor-Heuss-Ring;

Unfallzeit: 07.11.2022, 17.00 Uhr;

Bei einem Sturz hat sich eine Radfahrerin am Montag in Bocholt leichte Verletzungen zugezogen. Die 62-Jährige hatte gegen 17.00 Uhr den Rad- und Fußweg des Theodor-Heuss-Rings in Richtung Ostwall befahren. Ein 14-Jähriger aus Bocholt war mit einem Pedelec in gleicher Richtung unterwegs und wollte die Frau überholen. Dabei verhakten sich die Lenker der Räder, so dass beide Beteiligten zu Fall kamen. Ein Rettungswagen brachte die Bocholterin in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell