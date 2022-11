Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gewaltsam in Wohnung eingedrungen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Theodor-Heuss-Ring;

Tatzeit: 07.11.2022, zwischen 08.00 Uhr und 14.30 Uhr;

Bargeld haben Unbekannte in Bocholt bei einem Einbruch erbeutet. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Theodor-Heuss-Ring verschafft. Um hineinzukommen, hebelten die Einbrecher eine Tür auf. Sie ließen Kleingeld und eine Packung Zigarettentabak mitgehen. Abgespielt hat sich das Geschehen am Montag zwischen 08.00 Uhr und 14.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell