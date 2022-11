POL-BOR: Gronau - Einbrecher dringen in Auto ein

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Breul; Tatzeit: zwischen 05.11.2022, 18:40 Uhr, und 06.11.2022, 06:00 Uhr; In einen Bäckerei-Shop gewaltsam eingedrungen sind Unbekannte in Stadtlohn. Zu dem Geschehen in dem Nahversorgungszentrum "Breul" kam es zwischen Samstag, 18.40 Uhr, und Sonntag, 06.00 Uhr. Im Inneren brachen die Täter einen Tresor auf. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) ...

