Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Unterholz brennt

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Landesstraße 579; Tatzeit: 08.11.2022, 02.05 Uhr;

In Brand gerate ist in der Nacht zum Dienstag in Schöppingen eine circa vier Quadratmeter große Fläche mit Unterholz. Ein Zeuge meldete gegen 02.05 Uhr der Feuerwehr die Flammen an der Landesstraße 579. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Eine Brandlegung ist derzeit nicht ausgeschlossen. Tatzusammenhänge mit anderen Bränden in Schöppingen werden derzeit von den Experten des Kriminalkommissariats 11 geprüft. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (db)

