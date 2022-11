Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizeiliche Bilanz der Herbstmesse 2022

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 21.10.2022, bis Montag, den 31.10.2022, fand die Speyerer Herbstmesse statt. Die Polizei Speyer begleitete das Fest im Rahmen umfangreicher Präsenzmaßnahmen.

Aus polizeilicher Sicht ist eine positive Bilanz der Herbstmesse zu ziehen. Bei sehr gutem Besucheraufkommen, vor allem in den Abendstunden, kann insgesamt ein überwiegend ruhiger Festverlauf attestiert werden.

Dessen ungeachtet waren sieben Körperverletzungen zu verzeichnen, wobei es sich in den meisten Fällen um Gewalt zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden handelte. Meist gerieten die Beteiligten aufgrund ihrer Alkoholisierung mit einem Kontrahenten in Streit, der schließlich in Schlägereien ausartete. In einem Fall wurde ein mitgeführtes Tierabwehrspray eingesetzt.

Wie bereits durch die Polizei veröffentlicht, kam es zu einem Raub und auch Bedrohungsdelikten im Umfeld der Herbstmesse durch Jugend-/Heranwachsendengruppen. Hier erlitten zwei Geschädigte Verletzungen im Gesichtsbereich, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten.

In drei Fällen schritt die Polizei bei einem Streit ein und nahm sich in weiteren zwei Fällen Randalierern an, sodass frühzeitig weitere Auseinandersetzungen verhindert wurden. Im Festverlauf erteilten Polizeibeamte 13 Platzverweise, mussten jedoch keine Person in Gewahrsam nehmen.

Im Hinblick auf Eigentumsdelikte wurden bei der diesjährigen Herbstmesse insgesamt fünf Diebstähle polizeilich erfasst, hiervon ein Diebstahl eines E-Scooter und drei vollendete Fahrraddiebstähle. Zwei Diebstähle konnten noch im Versuchsstadium vereitelt und drei Tatverdächtige ermittelt werden.

Zeugenhinweise zu den vorgenannten Delikten nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Strafanzeigen zu bislang nicht registrierte Diebstähle auf der Herbstmesse können persönlich bei der Polizeiinspektion Speyer in der Maximilianstraße 6 oder per Online-Wache unter https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ erstattet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell