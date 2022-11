Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Speyer (ots)

Am 02.11.2022 gegen 19:45 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem PKW die Landauer Straße in Fahrtrichtung Gilgenstraße. Zeitgleich befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Roller die Gilgenstraße in Fahrtrichtung Landauer Straße. Auf Höhe einer dortigen Ampel bog der PKW-Fahrer nach links in die Schützenstraße ein und übersah dabei den bevorrechtigten Rollerfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal. Der 17-Jährige stürzte von dem Roller auf die naheliegende Verkehrsinsel. Er war bei Eintreffen der Polzisten ansprechbar und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Roller musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6500 Euro.

