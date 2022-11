Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollen der Polizei

Speyer (ots)

Am 31.10.2022 gegen 17:00 Uhr stellten die Beamten einen 29-jährigen Mann in seinem Porsche Cayenne im Innenstadtbereich Speyer fest. Dieser beschleunigte sein Fahrzeug am Postplatz aus dem Stand jeweils ohne erkennbaren Grund stark. Hierdurch verursachte er unnötigen und starken Lärm durch Aufheulen des Motors. Dabei war Abgasanlage war beim Anfahren so laut, dass der PKW bereits aus größerer Entfernung deutlich hörbar war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten feststellt, dass der PKW über werksseitig eingebaute Auspuffklappen verfügt. Im Sportmodus sind diese dauerhaft geöffnet. Ihn erwartet jetzt eine wegen unnötigen Lärmens ein Verwarnungsgeld.

In der Zeit vom 02.11.2022, 07:25 Uhr bis 02.11.2022, 08:15 Uhr überwachten mehrere Beamte der Polizei in Speyer den Schulweg am Doppelgymnasium in der Otto-Mayer-Straße aufgrund der geänderten Verkehrsführung. An dieser Stelle ist die Einfahrt von der Freiherr-vom-Stein-Straße nur noch für den Radfahrer geöffnet. Bei den Verkehrskontrollen wurden folgende Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet: 1x Führerschein nicht mitgeführt 2xLichtverstoß 1xTÜV 2xGurtverstoß.

Bei einer Verkehrskontrolle am 02.11.2022 gegen 10:12 Uhr in der Bahnhofstraße stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell