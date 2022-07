POL-HA: Mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Hagen (ots) - Im Rahmen einer am Donnerstagmittag durchgeführten Verkehrskontrolle an der Eckeseyer Straße wurden kurz nacheinander zwei Fahrzeugführer ohne gültigen Führerschein angetroffen. Zunächst wurde gegen 12:17 Uhr ein 39-jähriger BMW-Fahrer kontrolliert, der mit überhöhter Geschwindigkeit von der Becheltestraße in Richtung Eckeseyer Straße unterwegs war. Nach kurzem Zögern räumte der Mann ein, keinen Führerschein zu besitzen. Die anschließende ...

