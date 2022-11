Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefahr durch ausgestreute Glasscherben

Limburgerhof (ots)

Eine bisher unbekannte Täterschaft verstreute am Mittwochabend in der Kropsburgstraße aus einem Eimer mehrere Glasscherben in einer Einfahrt und in den Vorgarten mehrerer Anwesen. Hierbei wurde er durch eine angebrachte Überwachungskamera, die lediglich den Bereich der Anwesen filmt, bei der Tatausführung aufgenommen. Zum Glück entstand durch die verstreuten Glasscherben weder Personen- noch Sachschaden. Ein Teil der Glasscherben wurden sichergestellt. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail an die pischifferstadt@polizei.rlp.de zu geben.

