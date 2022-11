Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Strafe wegen Blitzer-App

Waldsee (ots)

Aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes wurde ein 59-jähriger aus Ludwigshafen am Mittwochmittag in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte im Fahrzeuginneren, in Höhe der Geschwindigkeitsanzeige im Lenkrad, ein Mobiltelefon mit betriebsbereiter, geöffneter Blitzer-App festgestellt werden, deren Nutzung verboten ist. Die Nutzung einer sogenannten Blitzer-App am Steuer ist verboten. Das Bußgeld beträgt mindestens 75 Euro, hinzu kommt ein Punkt in Flensburg. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

